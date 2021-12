10 Dicembre 2021

Individuazione del contraente che s’impegnerà alla progettazione e alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione energetica a beneficio del Comprensorio Agroalimentare di Milano. Durata in mesi: 240. Ente appaltante: SO.GE.MI. S.p.A. Importo: 19.318.024 € Scadenza: 28/2/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

