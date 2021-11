23 Novembre 2021

Gestione degli impianti tecnologici esistenti e in corso di realizzazione, relativamente all’intervento in questione, prevedendo la realizzazione delle opere unitamente alla gestione degli impianti tecnologici e climatizzazione degli edifici per un periodo di nove anni. Comune di Sanluri (VS). Importo: 682.415 € Scadenza: 16/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

