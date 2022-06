9 Giugno 2022

Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e comunità energetiche rinnovabili nel Comune di San Pietro in Casale (BO). Importo: 3.676.472 € Scadenza: 14/7/2022 Bando (zip) […]

