27 Aprile 2023

Avviso a procedura per l’affidamento diretto del servizio annuale di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale di Castelvecchio Calvisio (AQ). L’appalto avrà durata per il periodo 3 maggio 2023 – 2 maggio 2024. Importo: 3.300 € Scadenza: 2/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

