5 Marzo 2021

Manifestazione di interesse, mediante procedura negoziata, per l'affidamento per anni 1 del servizio di gestione e manutenzione ordinaria, compresi reperibilità e pronto intervento, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Sant'Agata de' Goti (BN). Importo: 2.917 € Scadenza: 22/3/2021

