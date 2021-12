15 Dicembre 2021

Bando di gara per l’affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore, della gestione degli impianti di pubblica illuminazione, integrata della fornitura di energia elettrica, adeguamento normativo ed efficientamento energetico in comune di Gaiarine (TV). Ente appaltante: Provincia di Treviso. Importo: 2.986.350 € Scadenza: 18/1/2022 Bando (zip) Bandi del […]

Potrebbe interessarti anche: