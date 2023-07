7 Luglio 2023

Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione, riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia nel Comune di Verdello (BG), per la durata di 20 anni. Ente appaltante: Cuc Area vasta della Provincia di Brescia. Importo: 3.600.000 € Scadenza: 4/9/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

