21 Aprile 2023

Bando di gara per la concessione della gestione dell’illuminazione pubblica nel territorio del comune di Montecchia di Crosara (VR). Durata: 18 anni. Ente appaltante: C.U.C. Consorzio Le Valli. Importo: 972.000 € Scadenza: 12/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: