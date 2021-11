22 Novembre 2021

Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 183 co. 15 del d.lgs. 50/2016 del servizio integrato di energia, gestione, conduzione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti termici ed elettrici immobili comunali durata in mesi: 180. Comune di Gorizia. Importo: 26.341.000 € Scadenza: 24/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

