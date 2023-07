10 Luglio 2023

Affidamento della gestione, manutenzione ed erogazione di energia elettrica dell’impianto realizzato nell’area mercatale di viale Papiniano/p.zza Sant’Agostino. Comune di Milano. Importo: n.d. Scadenza: 2/10/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

