7 Ottobre 2022

Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di project financing, per la concessione del servizio di gestione e manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. Comune di Sezze (LT). Importo: 385.086 € Scadenza: 4/11/2022

