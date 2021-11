18 Novembre 2021

Project financing per la gestione e la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione consortili in Provincia di Campobasso. Durata della concessione: 15 anni. Ente appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno – Cosib. Importo: 970.500 € Scadenza: 13/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

