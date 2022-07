19 Luglio 2022

Finanza di progetto per la concessione della gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, fornitura energia elettrica ed esecuzione di lavori di riqualificazione degli impianti, per la durata di 246 mesi. Comune di Umbertide (PG). Ente appaltante: Provincia di Perugia. Importo: 7.776.326 € Scadenza: 5/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

Potrebbe interessarti anche: