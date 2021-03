10 Marzo 2021

Procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e alla riqualificazione degli stessi e della fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 d.lgs. 50/2016, durata della concessione: 20 anni. Ente appaltante: Centrale […]

Potrebbe interessarti anche: