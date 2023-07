3 Luglio 2023

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione e manutenzione ordinaria di n. 4 colonnine per alimentazione veicoli elettrici di proprietà comunale della durata di cinque anni. Comune di San Vittore Olona (MI). Importo: 110.000 € Scadenza: 17/7/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

