14 Ottobre 2022

Avviso pubblico per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, per l’affidamento in concessione della gestione e manutenzione di n. 3 colonnine per alimentazione veicoli elettrici con n. 2 prese e di n. 1 pila con n. 8 cordset per ricariche biciclette, della durata di tre anni, di […]

