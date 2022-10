7 Ottobre 2022

Avviso di manifestazione di interesse per individuazione operatori economici interessati a partecipare alla procedura affidamento diretto per la gestione e manutenzione ordinaria di n. 7 colonnine per alimentazione veicoli elettrici di proprietà comunale della durata di tre anni. Comune di Brugherio (MB). Importo: n.d. Scadenza: 19/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: