4 Maggio 2023

Affidamento in concessione della gestione e manutenzione di n. 1 colonnina per alimentazione veicoli elettrici con n. 2 prese e di n. 1 pila con n. 8 cordset e 4 shuko per ricariche biciclette, della durata di tre anni, di proprietà comunale. Comune di Taleggio (BG). Importo: 20.000 € Scadenza: 16/5/2023 Bando (zip) Bandi del […]

Potrebbe interessarti anche: