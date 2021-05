14 Maggio 2021

Procedura aperta per l’affidamento del contratto di partenariato pubblico privato per il servizio di gestione integrata degli impianti elettrici e degli impianti termici a servizio degli edifici comunali, loro messa in sicurezza ed efficientamento energetico e funzionale. Comune di Pianoro (BO). Ente appaltante: Unione dei Comuni Savena-Idice. Stazione Appaltante Unica. Importo: 10.026.255 € Scadenza: 17/6/2021 Bando (zip) […]

Potrebbe interessarti anche: