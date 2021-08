11 Agosto 2021

Appalto per l’affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell’art. 183, commi 15-19 del d.lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo della fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico nel Comune di Casciago (VA). Ente appaltante: Provincia di Varese, Stazione […]

