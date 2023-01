19 Gennaio 2023

Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio gestione di una charging station munita di mezzi elettrici sita in via Tiro a Segno a Cerignola (FG). Il servizio avrà durata di giorni 3 anni. Importo: n.d. Scadenza: 25/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

