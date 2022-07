20 Luglio 2022

L’unione dei Comuni del nord Salento appalta il servizio di gestione dell’illuminazione votiva per anni 4 (+ anni 1). Importo: 169.759,57 € Scadenza: 29/8/2022 Bandi (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

