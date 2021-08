31 Agosto 2021

Affidamento in concessione, mediante project financing del sistema integrato di gestione della mobilità e di smart mobility nel Comune di Caserta. Importo: 39.203.111 € Scadenza: 21/10/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

