28 Luglio 2023

Avviso pubblico di procedura negoziata per la concessione del servizio di gestione della centrale idroelettrica di Piedivalle, frazione del Comune di Preci (PG). Ente appaltante: Comune di Preci (PG) Importo: n.d. Scadenza: 9/8/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: