8 Giugno 2023

Bando di gara per la concessione di gestione integrata delle utenze energetiche dell’amministrazione comunale di Tromello (PV) in particolare per edifici pubblici, impianti di illuminazione e implementazione della comunità energetica rinnovabile (Cer). Ente appaltante: CdC di Garlasco (PV). Importo: 164.209 € Scadenza: 10/7/2023 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi

