23 Novembre 2021

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite trattativa diretta della fornitura di servizi di gestione amministrativa di una centrale idroelettrica nel Comune di Pergine Valsugana (TN). Importo: 3.000 € Scadenza: 2/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

