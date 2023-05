24 Maggio 2023

Il report si focalizza su diversi aspetti legati al phase out del gas nell’Ue in tutti i comparti, ma in particolare per quanto riguarda l’uso delle caldaie a gas. Propone idee e strategie con tempi di azione differenti e invia alcuni messaggi prioritari ai decisori politici europei. Autore: EASAC – European Academies Science Advisory Council […]

