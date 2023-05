12 Maggio 2023

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del parcheggio multipiano della stazione ferroviaria di Roma Termini. Ente appaltante: Grandi Stazioni S.p.A. Importo: 1.726.159 € Scadenza: 7/6/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: