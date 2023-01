10 Gennaio 2023

Avviso per l’individuazione di società per la fornitura e la posa di impianti a energia rinnovabile, fotovoltaico, compresa progettazione esecutiva e direzione lavori (perito o ingegnere) e assistenza per atti amministrativi verso GSE. Comune di Sondrio. Ente appaltante: SEA, Servizi Ecologici Ambientali. Importo: n.d. Scadenza: 26/1/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

