28 Dicembre 2021

Bando di gara per la fornitura in opera di una nuova unità di cogenerazione per la produzione di energia e calore, per la durata di 252 giorni. Comune di Lana (BZ). Ente appaltante: ECO Center S.p.A. Importo: 970.000 € Scadenza: 14/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

