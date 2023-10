23 Ottobre 2023

Avviso per la fornitura con posa in opera di due trasformatori potenza AT/MT 70 MVA per CP Roiano a Trieste. Appalto assistito da finanziamento Pnrr Mase. Ente appaltante: Acegas Aps Amga. Importo: 3.000.000 € Scadenza: 21/11/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: