23 Novembre 2022

Accordo quadro per la fornitura di trasformatori per gruppi di conversione per trazione ferroviaria e per cabine MT/BT a Milano. Ente appaltante: Ferrovienord SpA Importo: 1.009.000 € Scadenza: 27/12/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: