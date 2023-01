23 Gennaio 2023

Procedura comparativa telematica per l’affidamento delle prestazioni afferenti alla fornitura di un nuovo trasformatore MT/BT in resina da 800 kVA a Lizzano (TA). Ente appaltante: Acquedotto Pugliese. Importo: 25.000 € Scadenza: 30/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

