3 Ottobre 2022

Fornitura di un quadro MT per cabina primaria in container per la C.P. Colle nel Comune di Bolzano. Durata in giorni: 282. Ente appaltante: Edyna S.r.l. Importo: 806.700 € Scadenza: 31/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

