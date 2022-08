2 Agosto 2022

Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di autobus con lunghezza inferiore di 7 metri full electric a Messina. Durata 8 anni. Ente appaltante: A.T.M. Azienda Trasporti Messina. Importo: 8.597.000 € Scadenza: 30/9/2022

