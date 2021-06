3 Giugno 2021

Lettera di invito procedura comparativa telematica, in conformità al regolamento aziendale ed alla ISTDIRPR/01, per l’affidamento delle prestazioni afferenti alla fornitura e posa in opera di nuovi elettrodotti in bassa tensione e di minuteria elettrica presso la centrale idroelettrica di Andria (BT). Opera 5. Ente appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A. Importo: 8.500 € Scadenza: 8/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno […]

