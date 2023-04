13 Aprile 2023

Appalto di fornitura di moduli fotovoltaici a Ronchi dei Legionari (GO). Ente appaltante: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. Importo: 999.480 € Scadenza: 17/4/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

