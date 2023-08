25 Agosto 2023

Procedura telematica volta alla conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per la fornitura di materiale elettrico ed elettromeccanico necessario alle attività di manutenzione degli impianti elettrici consortili. Ente appaltante: Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Importo: 100.000 € Scadenza: 7/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus […]

