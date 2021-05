19 Maggio 2021

Fornitura del seguente materiale elettronico: 340 (trecentoquaranta) azionamenti per motore passo passo LAM TECHNOLOGIES mod. USD 60362. Ente appaltante: Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna. Importo: 25.000 € Scadenza: 3/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

