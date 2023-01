27 Gennaio 2023

Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione del patrimonio comunale eseguita in amministrazione diretta dal 2023 al 2026. Comune di Agrate Brianza (MB). Importo: 39.200 € Scadenza: 9/2/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

