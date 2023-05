9 Maggio 2023

Avviso di consultazione di mercato per la fornitura di materiale elettrico ed elettronico a uso ricorrente, strumentazione e attrezzature per le esigenze manutentive delle Direzioni di Tronco e di Tangenziale di Napoli S.p.A.. Ente appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A. Importo: 4.120.000 € Scadenza: 31/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

