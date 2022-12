13 Dicembre 2022

Avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la fornitura di kit fotovoltaici da balcone. Comune di Conegliano (TV). Ente appaltante: Savno s.r.l. servizi ambientali Veneto Nord Orientale. Importo: n.d. Scadenza: 21/12/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

