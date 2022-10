10 Ottobre 2022

Fornitura di interruttori tripolari in SF6 per SSE, dac.0180.2022, suddivisa in 3 lotti. Ente appaltante: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Importo complessivo: 9.953.706 € Scadenza: 7/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

