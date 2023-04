11 Aprile 2023

Fornitura in opera di trasformatori AT 36 kV con commutatore sotto carico. L’appalto è suddiviso in 5 lotti. Ente appaltante: Terna S.p.A. Importo complessivo: 200.000.000 € Scadenza: 31/5/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

