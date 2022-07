4 Luglio 2022

Fornitura in opera di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico con livello d’isolamento nominale 40,5 kV. Gara suddivisa in 4 lotti. Ente: Terna Rete Italia S.p.A. Importo complessivo: 180.000.000 € Scadenza: 2/8/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

