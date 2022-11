30 Novembre 2022

Fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico presso il lab.ter. della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e l’ottimizzazione di quelli già esistenti. Ente appaltante: Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia di Varco Sabino (RI) Importo: n.d. Scadenza: 7/12/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

