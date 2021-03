17 Marzo 2021

Fornitura, installazione e messa in esercizio di un impianto di trattamento e purificazione del biogas (upgrading) prodotto da digestione anaerobica di rifiuti organici nel Comune di Vallefoglia (PU), Via del Foglia, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata per un periodo fino a 3 anni dall’avviamento. Ente appaltante: Green Factory S.R.L. Importo: 2.800.000 € Scadenza: 31/3/2021 […]

