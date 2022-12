21 Dicembre 2022

Appalto per la fornitura di apparecchi di illuminazione campale e torri faro carrellate. In particolare il bando prevede la fornitura di un impianto di illuminazione con dimensioni ridotte di tipo monoframe, carrellato e la fornitura di n. 30 torri faro portatili per il Comune de L’Aquila. Ente appaltante: Presidenza del Consiglio dei Ministri Importo: 120.000 € […]

