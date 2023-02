1 Febbraio 2023

Fornitura di un impianto in alta tensione, quadri AT e trasformatori AT/MT per il potenziamento della capacità di trasporto a Valdoies (BZ) e Bolzano. L’appalto è suddiviso in 5 lotti. Ente appaltante: Alperia Ecoplus srl Importo (complessivo): 4.661.400 € Scadenza: 6/2/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

