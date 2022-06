22 Giugno 2022

Fornitura di impianto AT per la Cabina Primaria Dobbiaco. Luogo di esecuzione Bolzano. Durata in mesi: 12. Ente appaltante: Alperia S.p.A. Importo: 1.600.952 € Scadenza: 18/7/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

